Thursday's local scores

Boys Basketball

PdC 73, Onalaska 74...Jalen Zubich 3 at the buzzer for Onalaska

Sparta 55, Aquinas 59...Harwick 26 pts.

Bangor 56, West Salem 55

Belmont 38, Wauzeka-Steuben 69

La Crescent 26, Rush-Pete 53

New Lisbon 51, La Farge 33

Logan 74, Tomah 63

Wonewoc-Center 56, Royall 72...J. Enzenbacher: 10 three's, 32 pts.

Hillsboro 44, Brookwood 57

Spring Grove 73, Grand Meadow 34

Girls Basketball

Royall 25, Kickapoo 32

New Lisbon 30, Westby 81

Central 41, River Falls 47

Holmen 55, BRF 26

Cashton 41, Mel-Min 74

Sparta 65, Luther 45

G-E-T 46, Blair-Taylor 31

Men's Basketball

UW-La Crosse 62, Northland 45....Eagles 7-3

Boys Hockey

La Crescent 0, Onalaska 6...Dirks 2 goals

West Salem 5, Holmen-Aquinas 1

Baldwin-Woodville 4, Tomah 0

HS Wrestling

West Salem/Bangor 28, Viroqua 50

Logan 9, Sparta 63

Westby 15, M-M/G-E-T 60

MVC Gymnastics

1. Holmen 127.8

2. Onalaska 122.175

3. La Crosse 107.725

All-Around: M. Wiebke (Ona) 35.85