Friday's Sports Overtime scores

Friday's local scores

Boys high school basketball

Minnehaha Academy 74, Caledonia 60 - Owen King (Caledonia): 34 points; Jalen Suggs (Minne): 15 points; teams are ranked #1 and #2 in Minnesota Class AA

La Crosse Central 94, Sparta 71 - Kobe King (Central): 33 points; Bailey Kale (Central): 18 points; Matthew Pauley (Sparta): 21 points

Onalaska 70, Tomah 68 - Tyler Hughes (ONA): 19 points; Kyle Kroener (Tomah): 17 points; Josh Dahlke (Tomah): 16 points

La Crosse Aquinas 53, Holmen 39 - Eddie Harwick (AQU): 14 points

Bangor 73, Hillsboro 44 - Caleb Miedema (Bangor): 16 points; Cade Amborn (Bangor): 15 points; Cardinals now 8-1, 3-0 Scenic Bluffs

Saint Charles 85, La Crescent 57 - Romy Whitford (La Crescent): 14 points

Necedah 79, Cashton 18

Royall 64, Brookwood 53

Rushford-Peterson 44, P-E-M 38

West Salem 60, Houston 32

Spring Grove 76, Lanesboro 37

Girls high school basketball

Onalaska 56, Tomah 51

G-E-T 48, Black River Falls 28

La Crosse Central 57, Sparta 44 - Aly Laufenberg (Sparta): 14 points; Sophie Leinfelder (Central): 12 points

Westby 57, Viroqua 39 - Chelsea Olson (Westby): 29 points

Arcadia 62, Onalaska Luther 29

Caledonia 62, Minnehaha Academy 59 - Mariah Schroeder (Caledonia): 25 points

Independence 53, Whitehall 13

C-FC 73, Eau Claire Immanuel 29 - Pirates now 9-3

Ithaca 60, Weston 23

Wauzeka-Steuben 47, DeSoto 43

Lincoln 60, Blair-Taylor 49

Seneca 60, North Crawford 25

Boys high school hockey

La Crosse Central/Logan 7, Black River Falls 1

Men's college basketball

Viterbo University 67, Mayville State 57 - Engelstad (VIT): 17 points; Haberman (VIT): 16 points; V-Hawks now 12-8

Women's college basketball

Mayville State 67, Viterbo University 58 - V-Hawks now 2-19

College gymnastics

UW-L 187.675, Hamline University 182.950