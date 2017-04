Thursday's local scores

Boys high school basketball

La Crosse Central 80, Onalaska 54 - Kobe King (Central): 30 points, 16 rebounds; Bailey Kale (Central): 20 points; Jalen Zubich (ONA): 14 points; Red Raiders now 4-0 in MVC, Onalaska now 5-1

La Crosse Logan 67, La Crosse Aquinas 58 - Matt Escher (Logan): 21 points; Conley Malone (AQU): 21 points

Bangor 67, Royall 55 - Cardinals now 4-0 in Scenic Bluffs, Panthers are 4-1

Necedah 45, Hillsboro 27

Cashton 38, New Lisbon 35

Mabel-Canton 53, Houston 49

Caledonia 61, P-E-M 46 - Owen King (CAL): 15 points

Wabasha-Kellogg 71, La Crescent 45

Spring Grove 53, Rushford-Peterson 43

Girls high school basketball

Sparta 58, Mauston 52

West Salem 57, Arcadia 38

G-E-T 68, Onalaska Luther 19

Black River Falls 45, Westby 39

La Farge 57, De Soto 44

North Crawford 57, Weston 31

Blair-Taylor 66, Augusta 64 - final/overtime; McKenna Nehring (B-T): game-winning bucket at buzzer in OT

Seneca 42, Kickapoo 33

Rushford-Peterson 66, Triton 62 - Brianna Koop (R-P): 30 points; Mikayle Crawford (R-P): 15 points

High school wrestling

Melrose-Mindoro/G-E-T 67, Arcadia 9

Tomah 63, Onalaska 16

Boys high school hockey

Onalaska 10, Winona 1 - Jacob Dirks (ONA): 4 goals; Tommy Duren (ONA): 3 goals; Hilltoppers now 11-3

La Crescent 4, Sparta 3

Avalanche 3, Tomah 1

College wrestling

#5 UW-L 23, #12 UW-Whitewater 13 - Eagles snap 6-dual losing streak to Warhawks, improve to 7-0 this season