Thursday's local scores

Boys high school basketball

Onalaska 78, Holmen 48 - Jalen Zubich (ONA): 17 points; Noah Fredrickson and Tyler Hughes (ONA): 16 points each

Melrose-Mindoro 71, Eau Claire Immanuel Lutheran 50 - Erik Christopherson (Mel-Min): 23 points

De Soto 45, Kickapoo 42

North Crawford 57, Wazeka-Steuben 44

Rushford-Peterson 63, Winona Cotter 38

Alma/Pepin 71, Alma Center Lincoln 53

Onalaska Luther 63, Westby 35 - Norsemen lose for the first time this season

Girls high school basketball

La Crosse Aquinas 97, Sparta 30

Goodhue 70, Caledonia 48 - Mariah Schroeder and Katie Tornstrom (CAL): 17 points each

Cashton 44, Royall 38

West Salem 84, Viroqua 36

Black River Falls 42, Lincoln 36

G-E-T 78, Arcadia 43

Lyle-Pacelli 79, Spring Grove 32

High school gymnastics

MVC Meet:

1. Onalaska, 128.525

2. Holmen, 128.025

3. Logan/Central, 112.15

4. Tomah, 98.8

5. Sparta, 79.15

*Melissa Wiebke (ONA) wins all four events and all-around (35.95)

Coulee:

West Salem 131.925, Viroqua 129.45 - Lydia Korn (VIR): 34.725; Faith Gillen (VIR): 34.675

High school wrestling

G-E-T/Melrose-Mindoro 45, West Salem/Bangor 21

Viroqua 66, Black River Falls 17

Sparta 39, Caledonia 31

Sparta 59, La Crescent 13

Caledonia 69, La Crescent 9

Tomah 61, La Crosse Aquinas 6

Boys high school hockey

Onalaska 9, Sparta 0 - Jacob Dirks (ONA): 3 goals; Cam Oberweiser (ONA): 2 goals; Hilltoppers now 14-3

La Crescent 8, Viroqua 0 - Carter Schmitz (La Crescent): 100th career goal

West Salem 3, Central/Logan 0