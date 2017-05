Monday's local scores

Boys high school basketball

La Crosse Logan 72, G-E-T 64 - Terrance Thompson (Logan): 25 points; Chris Thompson (GET): 23 points

C-FC 76, Melrose-Mindoro 74 - Tristan Schmidtknecht (CFC): 17 points; Mason Baecker and Nathan Urell (CFC): 12 points each; Erik Christopherson (Mel-Min): 36 points; Pirates now 21-0

Sparta 62, Onalaska Luther 59 - final/overtime

Bangor 76, Royall 62

New Lisbon 42, Cashton 40

Brookwood 65, Wonewoc-Center 51

De Soto 82, La Farge 50

Cassville 63, North Crawford 55

Alma/Pepin 66, Blair-Taylor 50

Wisconsin Dells 67, Black River Falls 57 - Bryce Seiber (BRF): 16 points; Ethan Anderson (BRF): 15 points

Arcadia 72, Fall Creek 58 - Chance Yarrington (ARC): 17 points (5 3's)

Caledonia 75, Chatfield 43 - Warriors repeat as 3 Rivers East champs; Noah King (CAL): 24 points

Spring Grove 82, Grand Meadow 41 - Brock Shuttemeier (SG): 25 points, 14 rebounds; Alex Folz (SG): 10 points; Chase Grinde (SG): becomes school's all-time steals leader (now holds all 4 noteable records)

Schaeffer Academy 72, Houston 51 - James Hongerholt (HOU): 15 points

High school ski and snowboard - WIARA Championships, Day 3

Boys Ski Combined results:

1. Arrowhead, 144

2. Kettle Moraine, 316

3. Central/Logan, 372

9. Aquinas-Onalaska, 697

Top individual finishers:

1. Wyatt O'Bey (Ashland), 4

3. Matt Johnson (CEN/LOG), 15

19. Max Grode (CEN/LOG), 84

30. Preston Lyon (AQU-ONA), 143

Girls Ski Combined results:

1. Arrowhead, 219

2. Madison Area Co-op, 281

3. Mukwonago, 377

19. Aquinas-Onalaska, 952

21. Central/Logan, 1156

Top individual finishers:

1. Danielle Sylvester (Slinger), 14

32. Maddie Knorr (AQU-ONA), 124

41. Kate Heise (CEN/LOG), 148

More results can be found here