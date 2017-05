Tuesday's local scores

Girls high school basketball - WIAA playoffs

Division 2:

La Crosse Central 52, Sparta 38 - Ashley LaRue (CEN): 18 points; Abbie Athnos (CEN): 12 points; Red Raiders play at Onalaska on Friday

La Crosse Logan 56, Ashland 52 - final/overtime; Alana Gruntzel (LOG): 15 points; Rangers play at Menomonie on Friday

Division 3:

Black River Falls 63, Viroqua 45 - Tigers play at G-E-T on Friday

Arcadia 69, Mauston 51 - Raiders play at Elk Mound on Friday

River Valley 48 Prairie du Chien 25

Division 4:

Necedah 60, Whitehall 23 - Cardinals play at C-FC on Friday

Boscobel 55, Onalaska Luther 46

Division 5:

Bangor 91, Weston 13 - Emma Wittmershaus (Bangor): 16 points; Cardinals host Eleva-Strum on Friday

Eleva-Strum 46, Eau Claire Immanuel 41

Independence 55, Alma/Pepin 27

Augusta 59, Gilmanton 24; Independence at Augusta on Friday

Blair-Taylor 49, Granton 12

Cashton 40, Royall 29; Cashton at B-T on Friday

Lincoln 64, New Lisbon 53

Hillsboro 57, Wonewoc-Center 18; Lincoln at Hillsboro on Friday

River Ridge 50, Kickapoo 28

Seneca 54, La Farge 39; Seneca hosts Belmont on Friday

Belmont 60, De Soto 55 - final/overtime

Wauzeka-Steuben 63, Cassville 53

Riverdale 71, North Crawford 27; Riverdale hosts Wauzeka-Steuben on Friday

Boys high school basketball

La Crosse Central 79, Eau Claire Memorial 59 - Kobe King (Central): 28 points; Bailey Kale (Central): 18 points

La Crosse Logan 73, Holmen 62 - Cody Hoeth (Logan): 12 points; Craig Newsome Jr. (HOL): 20 points

Caledonia 84, Fillmore Central 42 - Owen King (CAL): 25 points; Warriors make 17 3's

Lewiston-Altura 55, La Crescent 53 - final/overtime

Boys high school hockey

MSHSL Playoffs:

Waseca 7, La Crescent 1 - Lancers finish 15-10-1

WIAA Sectional Semifinals

West Salem/Bangor 4, Avalanche 2

Reedsburg/WI Dells 2, Onalaska 1 - Reedsburg vs West Salem/Bangor at Lake Delton on Friday

Girls high school hockey - sectional semifinals

Sun Prairie Co-op 3, Onalaska Co-op 1

Men's college basketball - WIAC Tournament 1st Round

UW-La Crosse 76, UW-Eau Claire 66 - Ben Meinholz (UWL): 24 points; Zach Schradle (UWL): 21 points