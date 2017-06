Monday's regional basketball highlights

Monday's local scores

WIAA girls basketball tournament - regional finals

D3:

Bloomer 57, G-E-T 47

Elk Mound 43, Westby 23

Platteville 60, Richland Center 44

D4:

La Crosse Aquinas 83, Pardeeville 30 - Lexi Donarski (AQU): 22 points; Whittni Rezin (AQU): 15 points; Jessa Peterson (AQU): 13 points

Melrose-Mindoro 45, C-FC 42 - Calette Lockington and Erika Simmons (MM): 14 points each; Mustangs vs Blugolds on Thursday at La Crosse Central

D5:

Bangor 74, Augusta 25 - Emma Wimmershaus (Bangor): 20 points; Jaclynn Freit (Bangor): 12 points

Hillsboro 57, Blair-Taylor 35 - Tigers vs Cardinals on Thursday at West Salem

Riverdale 55, Seneca 36

MSHSL girls basketball tournament - Section 1AA quarterfinals

Rochester Lourdes 60, Caledonia 48 - Mariah Schroeder (CAL): 26 points

Women's college basketball - NSIC Tournament Semifinals

Northern State 69, Winona State University 64 - final/overtime