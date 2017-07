Saturday's local scores

College gymnastics - NCGA Individual Championships

Vault

Kari Willet (UWL) finishes tied for 3rd (9.65)

Dani Baremore (UWL) finishes 19th (9.225)

Beam

Kari Willett (UWL) finishes tied for 1st (9.6), her first national title

Jessica Ahrens (UWL) finishes 13th (9.25)

Uneven Parallel Bars

Abby Ostrovsky (UWL) finishes 3rd (9.675)

Lauren Wilson (UWL) finishes 6th (9.6)

Amy Enright (UWL) finishes tied for 7th (9.575)

Dani Barmore (UWL) finishes 21st (8.85)

Floor

Eboni Jackson (WSU) finishes 1st (9.85)

Elsa Spitzmueller (UWL) finishes 3rd (9.75)

Kari Willett (UWL) finishes 12th (9.575)

Full results can be found here

Friday's team championship highlights

College baseball

Mayville State University 12, Viterbo University 0 - final/game 1

Mayville State University 11, Viterbo University 1 - final/game 2; V-Hawks now 5-22, 3-5 NSAA

College softball

NAIA:

Viterbo University 9, Mayville State University 5 - final/game 1

Viterbo University 5, Mayville State University 4 - final/9 innings (game 2); V-Hawks now 11-19 (surpasses total from last season), 8-6 NSAA

NCAA:

UW-Whitewater 2, UW-La Crosse 0 - final/game 1

UW-Whitewater 4, UW-La Crosse 3 - final/game 2; Eagles now 16-8, 0-2 WIAC

Winona State University 2, SMSU 1 - final/game 1

Winona State University 4, SMSU 1 - final/game 2

High school baseball

Beaver Dam 11, Holmen 5 - final/game 1; Zach Olson, Mitch Torud, Tom Carlson (HOL): 2 hits each

Beaver Dam 3, Holmen 2 - final/game 2; Zach Olson (HOL): CG, 4K

West Salem 8, De Soto 4

La Crosse Central 6, La Crescent 3 - Preston Stach (CEN): 2-4, RBI

Viroqua 14, Augusta 1 - final/5 innings; Kory Vold (VIR): 3-4, 3 RBI

Pittsville 2, C-FC 1 - final/9 innings

C-FC 6, Chequamegon 5 - Pirates now 4-1

High school softball

G-E-T 14, La Crosse Logan 5

High school track and field - Meurett Invitational

Girls team scores:

1. Neillsville, 201

2. Cashton, 124

3. Black River Falls, 80

4. Greenwood, 60

5. Loyal, 32

Boys team scores:

1. Loyal, 179

2. Neillsville, 128

3. Black River Falls, 68

4. Owen-Withee, 64

5. Cashton, 51

NAHL hockey

Coulee Region Chill 5, Springfield 4 - final/overtime; Caleb Schroer (Chill): game-winning goal; Jacob Schmidt-Svejstrup (Chill): 3 goals; Chill now 30-25-2