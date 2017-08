Tuesday's local scores

HS Volleyball

Onalaska 2, Aquinas 3...Aquinas wins 4th set 32-30 then set 5 15-9. Donarski 16 kills for Aquinas. Gamoke 28 kills for Onalaska.

Central 0, Holmen 3

Sparta 3, Logan 0

Cotter 3, La Crescent 1

Viroqua 0, West Salem 3

Westby 3, Ona. Luther 1

Mankato West 3, Winona 0

G-E-T 1, Arcadia 3

De Soto 1, La Farge 3

Boys Soccer

Central 1, Holmen 5

West Salem 5, Tomah 2

Sparta 5, Logan 2

Girls Soccer

La Crescent 2, Lourdes 3

Girls Tennis

Central 6, Holmen 1