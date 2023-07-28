SEVERE THUNDERSTORM WATCH 559 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
DODGE FILLMORE HOUSTON
MOWER OLMSTED WABASHA
WINONA
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
ADAMS CLARK JUNEAU
IN NORTH CENTRAL WISCONSIN
TAYLOR
IN SOUTHWEST WISCONSIN
VERNON
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
BUFFALO JACKSON LA CROSSE
MONROE TREMPEALEAU
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN,
BLACK RIVER FALLS, CALEDONIA, DODGE CENTER, FRIENDSHIP,
LA CROSSE, MAUSTON, MEDFORD, NEILLSVILLE, PRESTON, ROCHESTER,
SPARTA, TOMAH, VIROQUA, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.