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Weather Alert

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 559 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

DODGE                 FILLMORE              HOUSTON
MOWER                 OLMSTED               WABASHA
WINONA

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

ADAMS                 CLARK                 JUNEAU

IN NORTH CENTRAL WISCONSIN

TAYLOR

IN SOUTHWEST WISCONSIN

VERNON

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

BUFFALO               JACKSON               LA CROSSE
MONROE                TREMPEALEAU

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN,
BLACK RIVER FALLS, CALEDONIA, DODGE CENTER, FRIENDSHIP,
LA CROSSE, MAUSTON, MEDFORD, NEILLSVILLE, PRESTON, ROCHESTER,
SPARTA, TOMAH, VIROQUA, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.

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